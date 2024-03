Verbund Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Verbund AG":

Die Dividendenrendite des Unternehmens Verbund liegt derzeit bei 2,82 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,8 Prozent liegt. Aufgrund dieses Wertes erhält die Verbund-Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich bei Verbund eine starke Diskussionstätigkeit, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings gab es eine negative Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einem langfristig negativen Gesamtbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Aktienkurs von 67 EUR einen Abstand von -12,65 Prozent zum gleitenden Durchschnittskurs von 76,7 EUR hat, was zu einer negativen Bewertung führt. Auch im Vergleich zum GD50 der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit -10,55 Prozent Abstand im negativen Bereich. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Bereich.

Im Branchenvergleich konnte Verbund in den letzten 12 Monaten eine Performance von 23,79 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Stromversorger"-Branche im Durchschnitt um -2,81 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +26,6 Prozent für Verbund. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag Verbund um 26,6 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält Verbund ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.