Verbund Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer an der Verbund-Aktie haben sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Dies zeigt eine Analyse der Internet-Kommunikation und sozialen Medien. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke und die allgemeine Stimmung.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 77,92 EUR für den Schlusskurs der Verbund-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 75,3 EUR, was einem Unterschied von -3,36 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert und liegt aktuell bei 82,74 EUR, was einen Unterschied von -8,99 Prozent zum letzten Schlusskurs bedeutet. Somit ergibt sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Verbund derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Stromversorger. Dies führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht".

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Verbund-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 23,79 Prozent erzielt hat, während die durchschnittliche Rendite der Stromversorger-Branche lediglich bei 1 Prozent liegt. Auch hier schneidet Verbund deutlich besser ab und erhält daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.