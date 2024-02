Verbund Aktie: Der Knall ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "Verbund AG":

Die Verbund-Aktie wird derzeit technisch analysiert, wobei die 200-Tage-Linie (GD200) bei 76,74 EUR liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 67 EUR liegt und damit einen Abstand von -12,69 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 75,26 EUR, was einer Differenz von -10,98 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt.

Fundamental betrachtet liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Verbund bei 11,41, was unter dem Branchendurchschnitt von 27 Prozent liegt. Die Branche "Stromversorger" weist einen Wert von 15,59 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Verbund eingestellt waren. Es gab insgesamt zehn positive und drei negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, weshalb Verbund auf der Basis der Stimmungsanalyse eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Verbund derzeit bei 2,82 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,8 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.