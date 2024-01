Verbund Aktie: Ist das noch wichtig?

Weitere Suchergebnisse zu "Verbund AG":

Während der letzten Wochen hat die positive Stimmung und die erhöhte Aktivität in den sozialen Medien rund um Verbund zugenommen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine positive Tendenz, weshalb die Redaktion dem Unternehmen eine "Gut"-Bewertung gibt. Die Intensität der Diskussionen über Verbund in den sozialen Medien weist darauf hin, dass das Unternehmen ein durchschnittliches Interesse der Anleger aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Verbund im Vergleich zur Branchendurchschnitt der Stromversorger eine Dividendenrendite von 3,23 % auf, was 1,31 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 4,54 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Verbund liegt bei 51,41, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, weist mit einem Wert von 49,92 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung als "Neutral" basierend auf dem RSI.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Verbund bei 84,75 EUR, was +0,46 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einstufung als "Neutral". Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, so liegt die Distanz bei +8,75 Prozent, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine charttechnische Einschätzung als "Gut" für beide Zeiträume.