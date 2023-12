Verbund Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Der Aktienkurs des Unternehmens Verbund wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" bewertet. Die Rendite von 0,08 Prozent liegt etwas unter dem Durchschnitt von 0 Prozent. Innerhalb der "Stromversorger"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 0,2 Prozent, wobei Verbund mit 0,12 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An vier Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. In Bezug auf das Unternehmen Verbund unterhielten sich die Anleger in den vergangenen Tagen verstärkt über negative Themen. Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufsignalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse erreicht der gleitende Durchschnittskurs der Verbund inzwischen 77,51 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 84,25 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +8,7 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 83,38 EUR, was die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" einstuft. Die Gesamtnote der technischen Analyse für Verbund ist daher "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Verbund liegt bei 73,36 Punkten, was auf eine überkaufte Aktie hindeutet und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25, der etwas längerfristige Indikator, liegt bei 49,6, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Verbund somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.