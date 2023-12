Verbund Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dies geschieht durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Der RSI der letzten 7 Tage für die Verbund-Aktie beträgt aktuell 78, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da Verbund auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Verbund-Aktie aktuell bei 11,01, was 32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und somit ein "Gut"-Rating erhält.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei das Anleger-Sentiment insgesamt als "Neutral" eingestuft wird. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten haben zudem eine Zunahme von positiven Kaufsignalen ergeben, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen sich bei Verbund in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch zugenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in diesem Bereich führt.