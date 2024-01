Verbund Aktie: Bitte nicht vergessen!

Weitere Suchergebnisse zu "Verbund AG":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Verbund. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 63,2 Punkte, was bedeutet, dass Verbund weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 49,84, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen in den Diskussionen, während an drei Tagen die negativen Kommentare überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Verbund diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen historischer Daten deuten jedoch in den letzten zwei Wochen auf überwiegend negative Signale hin, was zu einer "schlechten" Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "gute" Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie von Verbund nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV liegt mit 11,05 insgesamt 33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Stromversorger", der 16,39 beträgt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Bewertung "gut".

Bei der Bewertung des Sentiments und des Buzz rund um die Aktie werden neben Bankanalysen auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet berücksichtigt. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Verbund zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine starke Aktivität, was zu einer "guten" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Verbund zeigt kaum Veränderungen, was zu einem "neutralen" Rating führt. Somit erhält die Aktie von Verbund bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Bewertung "gut".