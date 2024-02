Verbund Aktie: Augen auf!

Weitere Suchergebnisse zu "Verbund AG":

Das österreichische Energieunternehmen Verbund zeigt sich auf den ersten Blick preisgünstig, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 11,41 unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet einen Abstand von 30 Prozent zu einem durchschnittlichen KGV von 16 in der Branche "Stromversorger". Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" betrachtet und erhält daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Verbund jedoch unter dem Branchendurchschnitt der Stromversorger, was bedeutet, dass Anleger bei einer Investition in das Unternehmen einen geringeren Ertrag von 2,82 % im Vergleich zu einem Durchschnitt von 4,62 % erzielen können. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Verbund im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich "Versorgungsunternehmen" eine sehr gute Performance gezeigt. Mit einer Rendite von 23,79 % liegt das Unternehmen mehr als 23 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Branche "Stromversorger", die eine mittlere Rendite von 1,07 % in den letzten 12 Monaten aufweist, hat Verbund mit 22,72 % eine deutlich bessere Performance gezeigt. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist jedoch überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Schlecht" führt. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen der letzten zwei Wochen ergab auch sieben klar negative Signale, die zu einer insgesamt "Schlecht"-Empfehlung führen.

Insgesamt zeigt sich Verbund also mit einer günstigen fundamentalen Bewertung und einer positiven Aktienkursentwicklung, jedoch einer schlechten Bewertung der Dividendenpolitik und der Anleger-Stimmung in den sozialen Medien.