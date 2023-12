Verbrec wird immer uninteressanter …

Die technische Analyse von Verbrec-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 0,11 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,066 AUD liegt, was eine Abweichung von -40 Prozent darstellt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,08 AUD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -17,5 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte wird Verbrec basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es in den letzten zwei Wochen eher neutrale Diskussionen über Verbrec-Aktien. An einem Tag überwogen positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen waren ebenfalls hauptsächlich negative Themen von Interesse. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes im Zusammenhang mit Verbrec. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Verbrec liegt bei 95,24, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 61,31, was eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau ergibt. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung für Verbrec als "Schlecht" eingestuft.