Pandora Aktie: Einfach nur Spitze!

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Pandora A- lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie hat eine erhöhte Aktivität gezeigt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich also die Einstufung "Gut" in diesem Punkt.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Pandora A- als unterbewertet. Mit einem KGV von 18,43 liegt es insgesamt 34 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" von 27,82. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividende schüttet Pandora A- eine Dividendenrendite von 1,98 % aus, was 0,27 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 1,72 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Pandora A- mit einer Rendite von 100,66 Prozent deutlich darüber. Die "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 6,43 Prozent, wobei auch hier Pandora A- mit 94,22 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.