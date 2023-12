Verbrec Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz von Verbrec in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert. Insgesamt erhält Verbrec daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Verbrec-Aktie derzeit mit einem Wert von 20 überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 55. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung von "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Verbrec in den sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den Diskussionen der vergangenen zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Verbrec-Aktie sowohl auf kurzfristiger als auch auf längerfristiger Basis eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 0,11 AUD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,072 AUD liegt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt ebenfalls mit 0,08 AUD unter dem Schlusskurs, was zu einer Abweichung von 10 Prozent führt.

Insgesamt wird Verbrec auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.