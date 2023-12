Verbrec Aktie: Es wird konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

Die technische Analyse von Verbrec ergibt, dass der aktuelle Kurs von 0,072 AUD ein "Schlecht"-Signal darstellt, da er sich mit -34,55 Prozent Entfernung vom GD200 (0,11 AUD) befindet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,08 AUD, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal interpretiert wird, da der Abstand -10 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Verbrec als "Schlecht" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Die Anleger-Stimmung bei Verbrec in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird insgesamt als eher neutral eingestuft. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend positive Themen in den Diskussionen genannt, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" führt.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung bezüglich Aktien beeinflussen. In Bezug auf Verbrec wurde eine starke Aktivität in den Diskussionen festgestellt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Entwicklung, so dass das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird herangezogen, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Verbrec liegt bei 25 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, ergibt jedoch ein "Neutral"-Rating, da Verbrec in diesem Zeitraum weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält Verbrec somit eine "Gut"-Bewertung basierend auf dieser Analyse.