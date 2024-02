Verbrec Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Immutep":

Der Relative Strength Index, bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Verbrec liegt bei 44,44, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus, und hier bewegt sich der RSI für die Verbrec bei 32, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt ein "Neutral"-Rating. Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, und die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Verbrec-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Der aktuelle Wert beträgt 0,1 AUD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs (0,081 AUD) deutlich darunter liegt (Unterschied -19 Prozent), wodurch die Aktie als "Schlecht" bewertet wird. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich eine andere Bewertung, nämlich ein "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+15,71 Prozent). Somit wird die Verbrec-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Verbrec eingestellt waren. Es gab überwiegend positive Diskussionen, keine negativen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf dieser Grundlage erhält Verbrec daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt wird die Aktie der Verbrec von der Redaktion als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem RSI, dem Sentiment und Buzz sowie der technischen Analyse.