Verbraucherzentralen rufen neben Preisbremse zu Gassparen auf

BERLIN (dpa-AFX) - Die Verbraucherzentralen haben ungeachtet der geplanten Gaspreisbremse die Verbraucher in Deutschland zum Gassparen aufgerufen. Verbandschefin Ramona Pop begrüßte am Donnerstag in Berlin, dass sich die Bundesregierung auf eine milliardenschwere Finanzierung von Strom- und Gaspreisbremse geeinigt habe. Angesichts horrender Energiepreise sei eine schnelle Umsetzung nötig. Pop warnte anderenfalls vor weiterem Vertrauensverlust in die Regierung. "Gleichzeitig appelliere ich an alle Verbraucherinnen und Verbraucher, so viel Gas und Strom wie möglich einzusparen, damit wir gemeinsam sicher durch diesen Winter kommen", sagte Pop./bw/DP/nas