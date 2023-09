Verbraucherzentralen begrüßen Start des Bürgerrats zur Ernährung

BERLIN (dpa-AFX) - Die Verbraucherzentralen haben den Start des ersten beim Bundestag angesiedelten Bürgerrats zum Thema Ernährung begrüßt. Die Fachreferentin des Bundesverbands (vzbv), Carolin Krieger, sagte der Deutschen Presse-Agentur, Verbraucherinnen und Verbraucher wünschten sich eine gesündere, nachhaltigere und tiergerechtere Ernährung. Daher sei es gut, dass der Bundestag nun den Bürgerinnen und Bürgern eine Stimme gebe. Für einen gelungenen Transformationsprozess der Land- und Ernährungswirtschaft sei es wichtig, ihre Alltagserfahrungen einfließen zu lassen.

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas will den Bürgerrat am Freitag (17.00) in Berlin eröffnen. Die 160 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen dann am Wochenende zur ersten Arbeitssitzung zusammenkommen. Bis Februar sollen sie ein "Bürgergutachten" mit Empfehlungen zum Thema "Ernährung im Wandel: Zwischen Privatangelegenheit und staatlichen Aufgaben" vorlegen. Der Bundestag hatte die Einsetzung des Bürgerrats im Mai beschlossen. Die Teilnehmer wurden über ein mehrstufiges Verfahren nach dem Zufallsprinzip ausgewählt./sam/DP/zb