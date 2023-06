Verbraucherschutz-Kanzleien bündeln ihre Kräfte / Dr. Stoll & Sauer und Baum Reiter & Collegen gründen gemeinsam die neue brc Litigation Rechtsanwaltsgesellschaft

Lahr/Düsseldorf (ots) -Gemeinsam stärker: Die Verbraucherschutz-Kanzleien Baum Reiter & Collegen und Dr. Stoll & Sauer haben die neue Rechtsanwaltsgesellschaft brc Litigation mit den Standorten in Düsseldorf und Berlin gegründet (www.brc-litigation.de). "Wir pflegen seit einigen Jahren einen guten Kontakt und einen vertrauensvollen Austausch. Jetzt haben wir uns entschieden, unsere Kräfte zu bündeln, um noch schlagkräftiger zu werden", sagt Prof. Julius Reiter.Die neue Kanzlei wird sich auf Massenverfahren konzentrieren, zum Beispiel im Dieselskandal, Online-Glücksspiel und bei Datenlecks. Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer übernimmt die Mehrheit und die operative Führung in der brc Litigation. Geschäftsführer der brc Litigation werden von Seiten der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwalt Christian Grotz und Rechtsanwalt Michael Pflaumer. Die operative Leitung in Düsseldorf und Berlin übernimmt Frau Rechtsanwältin Andrea Burghard."Wir sind überzeugt, dass die Kanzleien sehr gut zusammenpassen - nicht zuletzt, weil sich unsere Berufsauffassungen und Kanzlei-Philosophien ähneln", sagt Dr. Ralf Stoll. Sämtliche Rechtsanwälte verstünden sich als entschlossene Kämpfer für Anleger und Verbraucher. "Zudem verbinden wir hohe Qualität in der Rechtsberatung mit einer effizienten Abwicklung - nicht zuletzt durch den Einsatz von innovativen Legal-Tech-Lösungen."Zugang zu hochwertigen Rechtsdienstleistungen vereinfachenBeim Thema Legal Tech gehöre Baum Reiter & Collegen zu den führenden Anwaltskanzleien, lobt Stoll. "Die IT-Plattform ermöglicht es, auch große Verfahren mit zahlreichen Einzelklagen verantwortungsvoll und qualitativ hochwertig zu erledigen", ergänzt Reiter. "Dadurch kann die brc Litigation auch bei niedrigen Streitwerten Mandate übernehmen und mehr Verbrauchern Zugang zu hochwertigen rechtlichen Dienstleistungen verschaffen - unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten der Mandantschaft."Zu den Schwerpunkten von brc Litigation wird weiterhin der Dieselskandal gehören. "Die Grundsatzurteile des Europäischen Gerichtshofs im März und das jüngste Urteil des Bundesgerichtshofs haben eindrucksvoll gezeigt, dass sich ein langer Atem lohnen kann", sagt Ralph Sauer. Allerdings deckt es auch die Schwächen deutscher Verbraucherschutz-Gesetze auf: Da VW & Co. auf Zeit gespielt haben, könnte mancher Kunde leer ausgehen und nicht mehr von der günstigen Rechtsprechung profitieren."Damit zeigt der Dieselskandal eindrucksvoll, dass es zu kurz greift, nur auf juristischer Ebene für Verbraucher zu kämpfen", sagt Reiter. "Wer es ernst meint, muss sich auch auf politischer Ebene für einen besseren Anleger- und Verbraucherschutz einsetzen." Das sieht er als eine der wichtigsten Aufgaben der Kanzlei brc Litigation, die seit Juni auch in Berlin vertreten ist.Baum Reiter & Collegen bleibt bestehenDie Kanzlei Baum Reiter & Collegen bleibt daneben selbständig weiterhin bestehen und wird sich auf das anwaltliche Beratungsgeschäft konzentrieren. "Wir werden für unsere Mandanten unverändert effiziente und individuelle Lösungen entwickeln und sie bei der erfolgreichen Um- und Durchsetzung begleiten", sagt Reiter. Neben dem Anleger- und Verbraucherschutz, etwa bei Immobilienfinanzierungen und im Kreditrecht, würden dabei die Themen Datenschutz und Datensouveränität eine starke Rolle spielen - insbesondere mit Blick auf digitalisierte Fahrzeuge.An Reiters Seite werden Dr. Olaf Methner und Benedict Schenkel auch in Zukunft zur operativen Baum Reiter & Collegen Führungsriege gehören. Auf die strategische Arbeit konzentrieren wird sich der langjährige Partner und frühere Bundesinnenminister Gerhart Baum, der im letzten Jahr seinen 90. Geburtstag feierte. "Mit der neuen Struktur ist das Team hervorragend aufgestellt, um noch erfolgreicher für Rechtsgestaltung und -durchsetzung zu kämpfen - sei es in Beratungen, vor Gericht oder auf politischer Ebene", sagt Gerhart Baum. "Ich möchte mich bei sämtlichen Mitstreitern der jetzigen brc Litigation sehr herzlich bedanken: Es waren arbeitsreiche und erfüllende Jahre, und gemeinsam haben wir bereits viel erreicht.""Wir sind Gerhart Baum von Herzen zu größtem Dank verpflichtet. Er bleibt unser strategischer Berater", sagt Julius Reiter.Ihre Ansprechpartner:- Prof. Dr. Julius Reiter (julius.reiter@baum-reiter.de / Tel.: 0177 / 7183433)- Dr. Ralf Stoll (ralf.stoll@dr-stoll-kollegen.de / Tel.: 07821 / 923768 - 0)Pressekontakt:Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbHEinsteinallee 1/177933 LahrTelefon: 07821 / 92 37 68 - 0Fax: 07821 / 92 37 68 - 889Mobil für Presseanfragen: 0160/5369307kanzlei@dr-stoll-kollegen.dechristoph.rigling@dr-stoll-kollegen.dehttps://www.dr-stoll-kollegen.de/Original-Content von: Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell