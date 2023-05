Verbio leidet unter hohen Energie- und Beschaffungskosten - Marge sinkt

Weitere Suchergebnisse zu "Verbio Vereinigte Bioenergie":

LEIPZIG (dpa-AFX) - Die hohen Kosten für Rohstoffe und Energie haben den Biokraftstoffhersteller Verbio in den vergangenen Monaten zunehmend belastet. Zwar sorgten die durchschnittlich höheren Absatzpreise für Biodiesel und -ethanol für Umsatzwachstum in den Monaten Januar bis März, aber die Profitabilität litt. Die operative Marge belief sich auf 9,7 Prozent, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in Leipzig bei der Vorlage seiner Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2022/2023 (bis Ende Juni) bekannt gab.

Im Schlussquartal des vergangenen Jahres war die Marge mit zehn Prozent zumindest etwas besser, aber auch da schon nicht vergleichbar mit von vor einem Jahr. Damals waren noch fast 30 Prozent als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) vom Umsatz übriggeblieben. Verbio hatte bereits vor zwei Wochen bekannt gegeben, dass die bisherige Jahresprognose eines operativen Ergebnisses von 300 Millionen Euro zu ambitioniert sei und das Ziel auf 240 Millionen Euro gesenkt. Nach der reduzierten Prognose beschleunigte sich die Talfahrt der Aktie./lew/zb