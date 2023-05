Verbio Vereinigte Bioenergie: Das wahre Kursziel liegt bei 63,39 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Verbio Vereinigte Bioenergie":

Die Aktie von Verbio Vereinigte Bioenergie hat in den vergangenen fünf Handelstagen an Wert verloren. Gestern konnte sie jedoch um +1,59% zulegen. Trotzdem sind Analysten der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet wird und das wahre Kursziel bei 63,39 EUR liegt – was einem Potenzial von +90,42% entspricht.

• Am 26.05.2023 legte die Verbio Aktie um +1,59% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 63,39 EUR

• Der Anteil der optimistischen Analysten liegt bei +87,50%

• Guru-Rating beträgt nunmehr 4,00 nach zuvor “Guru-Rating ALT”

Laut Bankanalysten hat Verbio Vereinigte Bioenergie ein erhebliches Potenzial für Investoren. Allerdings sind sich nicht alle Experten einig: Während ein Analyst die Aktie als starken Kauf empfiehlt und sechs weitere zum “Kauf” raten (aber eher neutral), sehen einige wenige andere eine...