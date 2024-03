Verbio Vereinigte Bioenergie löst Jubelsturm aus!

Der Aktienkurs von Verbio hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -61,63 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Energie-Sektor einer Unterperformance von 73,87 Prozent entspricht. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 12,24 Prozent, wobei Verbio aktuell 73,87 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, wird oft der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der RSI für Verbio liegt bei 17,61, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 50,9, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Bild zu einem Rating von "Gut".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Verbio ist insgesamt sehr positiv. Allerdings standen in den vergangenen Tagen besonders negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Dennoch ergaben sich aus dieser Analyse 0 Schlecht- und 2 Gut-Signale, was insgesamt zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Verbio als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 21,71 insgesamt 31 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".