Verbio Vereinigte Bioenergie: Was für ein Kursziel - 59,16 EUR

Die Aktie von Verbio Vereinigte Bioenergie wurde von Analysten als derzeit unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel beträgt 59,16 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +65,81%.

• Verbio Vereinigte Bioenergie entwickelte sich am 03.10.2023 um -1,35%

• Guru-Rating bei 4,11 nach zuvor schon 4,11

• Anteil optimistischer Analysten liegt bei +88,89%

Am vergangenen Handelstag verzeichnete die Aktie von Verbio Vereinigte Bioenergie einen Rückgang um -1,35%, was eine negative Tendenz in den letzten fünf Handelstagen bestätigt.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel wird durchschnittlich von Bankanalysten auf 59,16 EUR geschätzt mit einem potentiellen Ertragspotenzial von +65,81%. Die Einschätzungen sind jedoch gemischt und nicht alle Experten teilen diese Meinung.

Trotzdem halten zwei Analysten die Aktie für einen...