Verbio Vereinigte Bioenergie: Potenzial von +59,83% laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Verbio Vereinigte Bioenergie":

Die Aktie von Verbio Vereinigte Bioenergie hat in den letzten fünf Handelstagen beachtliche Gewinne erzielt. Gestern konnte ein Plus von +1,47% verzeichnet werden, was zu einem Gesamtanstieg von +5,75% führte. Der Markt scheint momentan optimistisch gestimmt zu sein.

Laut Bankanalysten ist die Aktie jedoch noch immer unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel wird auf 61,71 EUR geschätzt – eine Steigerung um +59,83% im Vergleich zum aktuellen Kursniveau. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Prognose nach der jüngsten positiven Entwicklung des Trends.

Aktuell empfehlen ein Drittel aller Analysten Verbio Vereinigte Bioenergie als starken Kauf und weitere sechs haben eine “Kauf”-Einschätzung abgegeben. Eine neutrale Bewertung wurde hingegen nur einmal vergeben. Insgesamt zeigt sich also eine klare Tendenz zur Optimismus...