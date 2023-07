Verbio Vereinigte Bioenergie: Potenzial von +55,44% zum Kursziel - 59,41 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Verbio Vereinigte Bioenergie":

Die Aktie von Verbio Vereinigte Bioenergie verzeichnete gestern eine positive Kursentwicklung von +2,19%. In den letzten fünf Handelstagen gab es jedoch einen Rückgang um -6,09%, was auf pessimistische Stimmung am Markt schließen lässt.

Das mittelfristige Kursziel für Verbio Vereinigte Bioenergie liegt bei 59,41 EUR. Wenn dieses Ziel erreicht wird, eröffnet dies Investoren ein potenzielles Kurspotenzial in Höhe von +55,44%. Einige Analysten sind jedoch skeptisch hinsichtlich der jüngsten Kursentwicklung und teilen nicht alle die Meinung bezüglich des Potenzials.

Von insgesamt 8 Bankanalysten empfehlen derzeit 7 Experten die Aktie zu kaufen oder halten. Nur ein Analyst stuft sie als Verkauf ein. Das Guru-Rating für Verbio Vereinigte Bioenergie beträgt nun 4,00 nach vorheriger Bewertung “Guru-Rating ALT”.

Zusammenfassend zeigt...