Verbio Vereinigte Bioenergie: Potenzial für eine Kurssteigerung um 42,98% auf 59,41 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Verbio Vereinigte Bioenergie":

Am gestrigen Tag konnte die Aktie von Verbio Vereinigte Bioenergie am Finanzmarkt +1,99% an Wert zulegen. In den vergangenen fünf Handelstagen verzeichnete sie einen Anstieg von insgesamt +11,10%. Der Markt scheint momentan recht optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt bei 59,41 EUR und könnte somit ein Potenzial für Investoren in Höhe von +42,98% eröffnen. Jedoch sind nicht alle Analysten dieser Meinung – während ein Experte die Aktie als starken Kauf empfindet, sehen sechs weitere sie optimistisch aber nicht euphorisch und bewerten sie mit “Kauf”. Nur ein einziger Experte gibt das Rating “halten” ab.

Insgesamt bleiben daher immer noch +87,50% der Analysten optimistisch gestimmt gegenüber Verbio Vereinigte Bioenergie. Das Guru-Rating hat sich ebenfalls verbessert und liegt nun bei 4,00 nach...