Verbio Vereinigte Bioenergie: Potenzial für Anleger bei 63,39 € Kursziel

Weitere Suchergebnisse zu "Verbio Vereinigte Bioenergie":

Die jüngste Kursentwicklung von Verbio Vereinigte Bioenergie am Finanzmarkt verzeichnete einen positiven Trend mit einem Plus von +4,77%. In den vergangenen fünf Handelstagen betrug das Minus jedoch -3,36%, was auf eine derzeit pessimistische Markteinschätzung hindeutet.

Nach Meinung der Bankanalysten ist die Aktie aktuell unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 63,39 €. Sollten sich ihre Prognosen bewahrheiten, würde dies ein Investitionspotential in Höhe von +88,66% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung.

Von insgesamt 8 Analysten empfehlen derzeit 7 zum Kauf oder Halten der Aktien und nur einer behält sie neutral im Auge. Kein einziger Experte rät zum Verkauf.

Damit wird auch das Guru-Rating “Guru-Rating ALT” bestätigt.

Für langfristig orientierte Anleger könnte die Aktie somit...