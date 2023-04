Verbio Vereinigte Bioenergie: Kursziel bei 63,39 € - Analysten sehen Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Verbio Vereinigte Bioenergie":

Die Aktie von Verbio Vereinigte Bioenergie hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Entwicklung von -0,51% hingelegt. Am gestrigen Tag betrug die Kursveränderung -2,65%, was auf eine aktuelle pessimistische Stimmung am Markt hinweist.

Allerdings zeigen sich Bankanalysten optimistischer und sehen das mittelfristige Kursziel der Verbio Vereinigte Bioenergie-Aktie bei 63,39 €. Sollte dieses erzielt werden, ergibt sich ein Potential von +41,52%. Derzeit teilen jedoch nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend der letzten Zeit.

Eine positive Bewertung geben insgesamt 7 Analysten ab: 1 bezeichnet die Aktie als “starken Kauf”, während weitere 6 das Rating “Kauf” vergeben. Die restlichen Experten verteilen ihre Empfehlungen zwischen einer neutralen Haltung (“halten”) und einem weiterhin positiven...