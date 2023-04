Verbio Vereinigte Bioenergie: Kursziel bei 63,39 €

Weitere Suchergebnisse zu "Verbio Vereinigte Bioenergie":

Laut Analysten ist die Verbio Vereinigte Bioenergie-Aktie derzeit unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 63,39 €.

Dieses Ziel liegt um -41,00% unter dem aktuellen Kurs.

• Am 19.04.2023 lag die Verbio Vereinigte Bioenergie mit -0,19% am Finanzmarkt

• Das Guru-Rating der Aktie beträgt nun 63,39 nach zuvor ebenfalls 63,39

Obwohl sich in den letzten fünf Handelstagen eine neutrale Tendenz abzeichnete (+0,54%), sehen viele Analysten noch optimistisch in die Zukunft.

So empfehlen aktuell sieben von acht Experten den Kauf der Verbio Vereinigte Bioenergie-Aktie.

Ein Händlerrisiko bleibt jedoch bestehen.

Die Informationen des “Guru-Ratings” geben zusätzliche Unterstützung für diese positive Einschätzung.