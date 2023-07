Verbio Vereinigte Bioenergie: Kursziel bei 59,41 EUR - Potenzial von +45,90%

Weitere Suchergebnisse zu "Verbio Vereinigte Bioenergie":

Die Aktie von Verbio Vereinigte Bioenergie konnte gestern am Finanzmarkt um +0,05% zulegen und erzielte somit in der vergangenen Handelswoche ein Plus von +5,85%. Eine Entwicklung, die nach Meinung der Analysten nicht überrascht.

Das mittelfristige Kursziel für Verbio Vereinigte Bioenergie liegt aktuell bei 59,41 EUR. Sollten sich die Bankanalysten mit ihrer Prognose durchsetzen können Anleger ein Kurspotenzial von beachtlichen +45,90% erwarten.

Derzeit empfehlen sieben Analysten den Kauf der Aktie und einer sieht sie als “Halten”. Das Guru-Rating hat sich auf 4,00 verbessert. Insgesamt sind 87,50% der Analysten optimistisch.