Verbio Vereinigte Bioenergie: Kursziel bei 57,12 EUR

Die Aktie von Verbio Vereinigte Bioenergie hat gestern am Finanzmarkt eine Kurssteigerung von +1,26% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen lag die Entwicklung bei einem Plus von insgesamt +3,60%. Die Analysten sind der Meinung, dass die Aktie derzeit nicht richtig bewertet wird und ihr wahres Kursziel bei 57,12 EUR liegt – was einem Potenzial von +29,70% entspricht.

• Am 03.08.2023 mit einer positiven Entwicklung von +1,26%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 57,12 EUR

• Der Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,11

Zwei Analysten sehen in der Aktie ein starkes Kaufsignal und sechs weitere Analysten empfehlen einen Kauf. Ein Experte gibt eine Halteempfehlung ab. Bei dieser Einschätzung ergibt sich ein positives Bild für Anleger mit einer optimistischen Bewertung durch rund +88% aller befragten Analysten.

