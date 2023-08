Verbio Vereinigte Bioenergie: Kurspotenzial von +32,47% auf 57,12 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Verbio Vereinigte Bioenergie":

Der gestrige Handelstag brachte für Verbio Vereinigte Bioenergie eine negative Kursentwicklung um -2,80%. In den vergangenen fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse sogar um -1,82%, was pessimistische Stimmung am Markt vermuten lässt. Doch Analysten sehen das anders und glauben an ein mittelfristiges Kursziel bei 57,12 EUR mit einem Potenzial von +32,47%.

Konkret empfehlen zwei Analysten einen Kauf der Aktie und sechs weitere sind optimistisch gestimmt und bewerten sie als “Kauf”. Lediglich ein Experte gibt eine neutrale Bewertung ab (“halten”). Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,11.

Das Unternehmen Verbio Vereinigte Bioenergie zeigt sich damit aktuell aussichtsreich für Investitionen.