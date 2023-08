Verbio Vereinigte Bioenergie: Kurspotenzial von 29,11%

Weitere Suchergebnisse zu "Verbio Vereinigte Bioenergie":

Verbio Vereinigte Bioenergie verzeichnete gestern einen Anstieg um +2,60%. In den letzten fünf Handelstagen stieg die Aktie um insgesamt +3,95%, was auf eine optimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel von Verbio Vereinigte Bioenergie bei 57,12 EUR. Das bedeutet ein Kurspotenzial von +29,11% für Investoren. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung und teilen diese Einschätzung nicht.

Zwei Experten stuften die Aktie als starken Kauf ein und sechs weitere als “Kauf”. Nur einer gab eine neutrale Bewertung mit “halten” ab. So bleiben immer noch +88,89% der Analysten optimistisch in Bezug auf Verbio Vereinigte Bioenergie.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 4,11.