Verbio Vereinigte Bioenergie: Kurspotenzial bei 59,16 EUR

Am gestrigen Handelstag verlor die Aktie von Verbio Vereinigte Bioenergie an Wert und fiel um -1,62%. Die letzten fünf Handelstage ergaben eine Zusammenfassung von -0,37%, was auf eine relativ neutrale Marktstimmung hindeutet. Doch Analysten sind überzeugt davon, dass das wahre Potenzial der Aktie noch nicht ausgeschöpft ist.

Das mittelfristige Kursziel von Verbio Vereinigte Bioenergie liegt momentan bei 59,16 EUR. Sollten die Bankanalysten mit ihrer Einschätzung richtig liegen, könnte dies Investoren ein Kursgewinnpotential von +37,58% bieten. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese optimistische Meinung nach der jüngsten neutralen Trendentwicklung.

Aktuell empfehlen zwei Analysten den Kauf der Aktie und sechs weitere sehen ein Kaufsignal. Nur einer bewertet die Aktie als “halten”. Das Guru-Rating bleibt unverändert...