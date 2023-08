Verbio Vereinigte Bioenergie: Großes Potenzial für Investoren - Kursziel bei 57,12 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Verbio Vereinigte Bioenergie":

Die Aktie von Verbio Vereinigte Bioenergie hat in der vergangenen Woche eine negative Kursentwicklung hingelegt und verlor gestern weitere 2,39% an Wert. Insgesamt beläuft sich das Minus auf 1,43%, was den Markt skeptisch stimmt.

Allerdings sind die Bankanalysten anderer Meinung und sehen großes Potenzial für Investoren. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 57,12 EUR – eine Steigerung von +33,24% gegenüber dem aktuellen Kurs. Zwei Analysten empfehlen sogar einen starken Kauf der Aktie, während sechs Analysten sie als “Kauf” einstufen. Nur ein Experte bewertet sie mit “halten”.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,11 und unterstreicht die positive Einschätzung der meisten Analysten.