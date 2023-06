Verbio Vereinigte Bioenergie: Analysten sehen großes Potenzial - Kursziel von 61,71 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Verbio Vereinigte Bioenergie":

Die Aktie von Verbio Vereinigte Bioenergie konnte gestern an der Börse um +1,94% zulegen. In den letzten fünf Handelstagen hat sich der Wert um knapp über 10% gesteigert, was ein positives Zeichen für das Unternehmen ist. Auch die Meinung der Analysten ist deutlich: Das aktuelle Kursziel für Verbio Vereinigte Bioenergie liegt bei beeindruckenden 61,71 EUR – eine Steigerung von +43,41% vom aktuellen Preisniveau aus.

• Am 16.06.2023 stieg Verbio Vereinigte Bioenergie um +1,94%

• Das Kurspotenzial beträgt demnach beachtliche +43,41%

• Der Durchschnittswert des Guru-Ratings beträgt nunmehr stabile 4,00

Trotz dieser positiven Prognose teilen nicht alle Experten diese Einschätzung und sehen die Aktie eher neutral oder halten sie sogar zurück. Dennoch sind rund 88% aller befragten Analysten optimistisch eingestellt und sehen in...