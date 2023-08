Verbio Vereinigte Bioenergie: Analysten sehen großes Kurspotenzial von 57,12 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Verbio Vereinigte Bioenergie":

Die Aktie von Verbio Vereinigte Bioenergie konnte gestern am Finanzmarkt ein Plus von +1,90% verzeichnen und zeigt somit eine neutrale Tendenz in den letzten fünf Handelstagen. Bankanalysten sind sich jedoch einig, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel bei 57,12 EUR hat. Dies entspricht einem Potenzial von +28,27% für Investoren.

• Verbio Vereinigte Bioenergie: Am 10.08.2023 mit +1,90%

• Das Kursziel beträgt laut Analysten 57,12 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,11

Während zwei Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und sechs weitere das Rating “Kauf” geben , positioniert sich lediglich einer neutral mit der Bewertung “halten”. Insgesamt bleiben somit fast alle Experten optimistisch gestimmt (88,89%). Zudem bestätigt das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” die positive...