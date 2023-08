Verbio Vereinigte Bioenergie: Analysten sehen großes Kurspotenzial - 57,12 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Verbio Vereinigte Bioenergie":

Die Aktie von Verbio Vereinigte Bioenergie konnte gestern am Finanzmarkt ein Plus von +1,70% verbuchen und verzeichnet somit eine positive Entwicklung von +4,05% in den letzten fünf Handelstagen. Dies lässt den Markt derzeit vergleichsweise optimistisch erscheinen.

Dennoch sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet wird und das wahre Kursziel bei 57,12 EUR liegt. Das entspricht einem mittelfristigen Kurspotenzial von +29,14%, sollten sie Recht behalten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem positiven Trend der jüngsten Kurserholung.

Momentan empfehlen zwei Analysten einen starken Kauf der Verbio Vereinigte Bioenergie-Aktien und weitere sechs bewerten sie als “Kauf”. Nur ein Experte gibt das Rating “halten” aus. Insgesamt sind damit noch immer +88,89% der...