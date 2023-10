Verbio Vereinigte Bioenergie: Analysten sehen großes Kurspotenzial

Die Aktie von Verbio Vereinigte Bioenergie hat in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt und erreicht am 12.10.2023 einen Anstieg von +0,87%. Insgesamt beträgt die Wochenauswertung ein Plus von +0,95%, was auf eine relative neutrale Stimmung des Marktes hindeutet.

Analysten sind jedoch der Meinung, dass das wahre Kursziel bei 59,16 EUR liegt – ein Potenzial von fast +60% gegenüber dem aktuellen Preis. Es gibt jedoch unterschiedliche Meinungen unter Experten bezüglich dieser Einschätzung.

Während zwei Analysten die Aktie als starken Kauf bewerten und sechs weitere sie als “Kauf” einordnen, halten sich andere zurück und geben das Rating “halten”. Das Guru-Rating für Verbio Vereinigte Bioenergie hat sich nicht verändert und bleibt bei 4,11.

Zusammenfassend lässt die überwiegende optimistische Haltung...