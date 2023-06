Verbio Vereinigte Bioenergie: Analysten sehen Kurspotenzial von +59,62%

Weitere Suchergebnisse zu "Verbio Vereinigte Bioenergie":

Die Aktie von Verbio Vereinigte Bioenergie hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von 5,89% erzielt und gestern nochmals um 1,60% zugelegt. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend positiv.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 61,71 EUR. Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, würde sich ein Kurspotenzial in Höhe von +59,62% ergeben. Doch nicht alle Experten teilen diese Einschätzung: Während ein Analyst die Aktie als starken Kauf empfiehlt, sind sechs weitere optimistisch und vergeben das Rating “Kauf”. Ein weiterer Experte stuft die Aktie mit “halten” ein.

Das Guru-Rating der Verbio Vereinigte Bioenergie hat sich auf 4,00 verbessert (vorheriges Rating: Guru-Rating ALT), was eine insgesamt positive Einschätzung widerspiegelt.