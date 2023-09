Verbio Vereinigte Bioenergie: Analysten sehen Kurspotenzial von +43,73%

Die Aktie von Verbio Vereinigte Bioenergie hat in der vergangenen Handelswoche eine Kursentwicklung von -5,66% hingelegt. Gestern alleine lag das Minus bei -7,17%. Dies zeigt sich auch in der Stimmung am Markt, die eher pessimistisch wirkt.

Doch die Bankanalysten sind anderer Meinung und sehen ein großes Potenzial für Investoren. Das mittelfristige Kursziel liegt aktuell bei 59,16 EUR – das sind +43,73% über dem aktuellen Kursniveau.

Jedoch teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends in letzter Zeit. So bewerten zwei Experten die Aktie als starken Kauf und sechs weitere als “Kauf”. Eine neutrale Bewertung wurde von einem Analyst vergeben.

Trotzdem bleibt der Anteil optimistischer Analysten mit +88,89% sehr hoch. Auch das Guru-Rating liegt unverändert bei 4,11 und bestärkt diese positive...