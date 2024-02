Verbio Vereinigte Bioenergie Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex SE":

Die Anleger-Stimmung bezüglich Verbio in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. In den letzten beiden Wochen gab es vor allem positive Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Unternehmens führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 4 negative Signale und keine positiven Signale, was zu einer negativen Empfehlung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energiesektor verzeichnet Verbio eine Rendite von -51,02 Prozent, was mehr als 82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" erzielte in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 30,71 Prozent, während Verbio mit 81,73 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält Verbio in dieser Kategorie eine negative Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, zeigt bei Verbio einen Wert von 35,75, was als neutral eingestuft wird. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 54,77 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als neutral bewertet.

Die Dividendenrendite von Verbio beträgt 0,53 Prozent, was unter dem Mittelwert von 1,6 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Verbio eine negative Bewertung von unseren Analysten.

Insgesamt zeigen die Analysen der Anleger-Stimmung, der Branchenvergleich des Aktienkurses, der Relative Strength-Index und die Dividendenrendite gemischte bis negative Ergebnisse für Verbio.