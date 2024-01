Verbio Vereinigte Bioenergie Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

In den letzten 200 Handelstagen hat sich der Durchschnitt für den Schlusskurs der Verbio Vereinigte Bioenergie-Aktie auf 35,44 EUR belaufen. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 19,535 EUR, was einem Unterschied von -44,88 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 27,53 EUR liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-29,04 Prozent Abweichung), weshalb auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben wird.

Die Dividendenrendite von Verbio Vereinigte Bioenergie liegt bei 0,53 Prozent, was 27,46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 27 Prozent. Aufgrund dessen wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Verbio Vereinigte Bioenergie überwiegend positiv diskutiert. An neun Tagen überwog die positive Kommunikation, an zwei Tagen die negative. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings zeigen tiefergehende Analysen, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt die Rendite der Verbio Vereinigte Bioenergie-Aktie bei -51,02 Prozent, was mehr als 85 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 34,38 Prozent. Auch hier liegt Verbio Vereinigte Bioenergie mit 85,4 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.