Verbio Vereinigte Bioenergie Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Das Unternehmen Verbio wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,32 bewertet, was 6 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 27,9. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einem "Gut"-Rating aus der Sicht der fundamentalen Analyse.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem Energiesektor verzeichnet Verbio eine Rendite von -61,2 Prozent, was mehr als 102 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 40,85 Prozent, wobei Verbio mit einem Wert von -102,06 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Verbio-Aktie bei 38,3 EUR verläuft. Da der Aktienkurs derzeit bei 27,78 EUR liegt, ergibt sich ein Abstand von -27,47 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einem Wert von -16,25 Prozent unter dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Verbio-Aktie liegt bei 75,33, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,24, was zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Verbio-Aktie aus fundamentalen und technischen Gesichtspunkten betrachtet, derzeit eine schlechte Bewertung erhält.