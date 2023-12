Verbio Vereinigte Bioenergie Aktie: Das darf nicht passieren!

Weitere Suchergebnisse zu "NEC":

Der Aktienkursvergleich von Verbio Vereinigte Bioenergie zeigt, dass das Unternehmen in den letzten 12 Monaten eine Performance von -61,2 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 41,29 Prozent gestiegen, was für Verbio Vereinigte Bioenergie eine Underperformance von -102,49 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum gesamten "Energie"-Sektor liegt die Rendite von Verbio Vereinigte Bioenergie mit -102,49 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Verbio Vereinigte Bioenergie-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 37,88 EUR liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 26,58 EUR liegt, ergibt sich eine Abweichung von -29,83 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (32,45 EUR) weist eine Abweichung von -18,09 Prozent auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Verbio Vereinigte Bioenergie-Aktie daher in der einfachen Charttechnik als "Schlecht" bewertet.

Von fundamentaler Seite betrachtet, zeigt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Verbio Vereinigte Bioenergie einen Wert von 26, was im Vergleich zu ähnlichen Werten aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (KGV von 27,67) unter dem Durchschnitt liegt (ca. 5 Prozent). Aus fundamentaler Sicht ist Verbio Vereinigte Bioenergie somit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Verbio Vereinigte Bioenergie war in den letzten Tagen neutral, jedoch mit verstärkten negativen Themen über das Unternehmen. Die statistischen Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.