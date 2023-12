Verbio Vereinigte Bioenergie Aktie: Was soll man davon noch halten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für den Zeitraum von 7 Tagen beträgt der Verbio-RSI 75,33, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 56,24, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Verbio mit 26,32 angegeben, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" mit 27,9 bewertet werden. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Verbio ist insgesamt positiv, obwohl in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 8 "Schlecht"- und 0 "Gut"-Signale, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) von Verbio bei 38,3 EUR festgestellt, während der Aktienkurs bei 27,78 EUR liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt eine Differenz von -16,25 Prozent und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der technischen Analyse daher ebenfalls "Schlecht".