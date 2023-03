Verbio Vereinigte Bioenergie Aktie: Was Sie über die Wertentwicklung von Verbio wissen sollten

Weitere Suchergebnisse zu "Verbio Vereinigte Bioenergie":

Die Verbio Vereinigte Bioenergie-Aktie hat in den letzten drei Monaten 5 Bewertungen von Analysten erhalten. Von diesen Bewertungen waren 3 positiv und 2 neutral. Das Rating für die Aktie ist im Schnitt als “gut” bewertet worden, so auch in jüngeren Reports (4 “gut”, 1 “neutral”, 0 “schlecht”) der Analysten. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von EUR 48,06 ergibt sich ein hohes Aufwärtspotential von 91,34%. Die durchschnittliche Empfehlung liegt bei EUR 95,29.

Charttechnische Analyse von Verbio Vereinigte Bioenergie

Die Verbio Vereinigte Bioenergie-Aktie erhält derzeit eine Bewertung von “Schlecht” aufgrund des gleitenden Durchschnittskurses. Der GD200 verläuft gegenwärtig bei 61,08, was bedeutet, dass der aktuelle Aktienkurs (48,06 EUR) um -21,31 Prozent unter diesem Trendsignal liegt. Der GD50 in den letzten 50 Tagen...