Verbio Vereinigte Bioenergie Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Per 09.08.2022, 02:58 Uhr wird für die Aktie Verbio Vereinigte Bioenergie am Heimatmarkt Xetra der Kurs von 63.95 EUR angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Öl & Gas Raffination & Marketing".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Verbio Vereinigte Bioenergie auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Verbio Vereinigte Bioenergie beträgt das aktuelle KGV 13, Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" haben im Durchschnitt ein KGV von 57,99. Verbio Vereinigte Bioenergie ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Verbio Vereinigte Bioenergie derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 60,39 EUR, womit der Kurs der Aktie (63,95 EUR) um +5,9 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 51,02 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +25,34 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Buy"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Verbio Vereinigte Bioenergie investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,42 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch einen geringeren Ertrag in Höhe von 6,67 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.