Verbio Vereinigte Bioenergie Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Die Stimmungslage unter Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils positiv. Überwiegend positive Themen wurden an acht Tagen diskutiert, während an fünf Tagen die negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkte Diskussionen über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Verbio Vereinigte Bioenergie. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Es gab konkret 8 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen auf Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Gut"-Einschätzung.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -51,02 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") liegt Verbio Vereinigte Bioenergie damit 87,58 Prozent unter dem Durchschnitt (36,56 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 36,56 Prozent. Verbio Vereinigte Bioenergie liegt aktuell 87,58 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Im Rahmen der technischen Analyse wird das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf betrachtet und im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen aufgezeichnet. Aktuell wird ein Wert von 96,1 für Verbio Vereinigte Bioenergie als überkauft eingestuft, was zu einer "Schlecht" Bewertung führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 75, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Auch hieraus resultiert insgesamt eine Einstufung als "Schlecht".

In fundamentaler Hinsicht zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Verbio Vereinigte Bioenergie mit einem Wert von 24,59 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der genaue Abstand beträgt aktuell 4 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" von 25. Durch das vergleichsweise niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf fundamentaler Basis ein "Gut".