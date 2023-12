Verbio Vereinigte Bioenergie Aktie: Schlechte Nachrichten!

Die Dividende für Verbio Vereinigte Bioenergie ist mit einer Dividendenrendite von 0,53 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kursniveau etwas niedriger als der Branchendurchschnitt von 20,03 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens. Die Performance der Aktie in den letzten 12 Monaten beträgt -61,2 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche eine Underperformance von -97,73 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Energie"-Sektors liegt Verbio Vereinigte Bioenergie um 97,73 Prozent darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Sentiment im Internet zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf Diskussionen über Verbio Vereinigte Bioenergie und eine negative Änderung der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Der Relative Strength Index (RSI) der Verbio Vereinigte Bioenergie liegt bei 16,56, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 63, was als neutral eingestuft wird, und führt insgesamt zu einer Einstufung von "Gut" in dieser Kategorie.