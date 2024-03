Verbio Vereinigte Bioenergie Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Der Aktienkurs von Verbio hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -61,63 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" -Branche im Durchschnitt um 33 Prozent gestiegen, was darauf hindeutet, dass Verbio im Branchenvergleich eine Underperformance von -94,63 Prozent aufweist. Im "Energie"-Sektor betrug die durchschnittliche Rendite 33 Prozent im letzten Jahr, und Verbio lag 94,63 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Dies führt sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zu einem "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Verbio derzeit bei 33,18 EUR liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält, da der Aktienkurs selbst bei 17,51 EUR aus dem Handel ging, was einem Abstand von -47,23 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt sich ein "Schlecht"-Signal, da der GD50 derzeit bei 21,13 EUR liegt, was einer Differenz von -17,13 Prozent entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet somit "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um Verbio werden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert bedeutet. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Verbio in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite 1,01 Prozent, was 27,31 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Verbio eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.