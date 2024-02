Verbio Vereinigte Bioenergie Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Die Verbio-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 20,23 EUR gehandelt, was einem Rückgang von 15 Prozent gegenüber dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage ergibt sich ebenfalls eine Einstufung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 -40,9 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Verbio in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Anzahl und Intensität der Beiträge zu einer Aktie gibt Anzeichen dafür, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Verbio deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating, und insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich hat Verbio in den letzten 12 Monaten eine Performance von -51,02 Prozent erzielt. Ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche sind im Durchschnitt um 30,67 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -81,69 Prozent im Branchenvergleich für Verbio bedeutet. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor lag Verbio mit einer Unterperformance von 81,69 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) für die Verbio-Aktie zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 66, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 53,11 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Verbio.