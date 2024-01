Verbio Vereinigte Bioenergie Aktie: Ist das wirklich normal?

Weitere Suchergebnisse zu "Enterprise Financial":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Verbio Vereinigte Bioenergie. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 68,85 Punkte, was bedeutet, dass Verbio Vereinigte Bioenergie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Ebenso ist der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 58,13 neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" für diesen Punkt unserer Analyse führt.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Verbio Vereinigte Bioenergie beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,53 Prozent und liegt damit unter dem Mittelwert von 1,6 Prozent für diese Aktie. Daher erhält Verbio Vereinigte Bioenergie eine "schlecht" Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Energie" liegt Verbio Vereinigte Bioenergie mit einer Rendite von -51,02 Prozent mehr als 91 Prozent darunter. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 39,99 Prozent. Auch hier liegt Verbio Vereinigte Bioenergie mit 91,01 Prozent deutlich darunter, was zu einem "schlecht" Rating in dieser Kategorie führt.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, und wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Für die Verbio Vereinigte Bioenergie-Aktie beträgt der 200-Tage-Durchschnitt derzeit 36,83 EUR, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 28,16 EUR liegt (eine Abweichung von -23,54 Prozent im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Verbio Vereinigte Bioenergie daher eine "schlecht" Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 30,82 EUR eine Abweichung von -8,63 Prozent, was zu einer weiteren "schlecht" Bewertung führt. Insgesamt wird Verbio Vereinigte Bioenergie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "schlecht" Rating versehen.